Общество Образование Деньги Изменения

Вместо тюрьмы - в ВСУ: в Киеве словили "дельца", который обещал мобилизовать осужденную

Фото: в Киеве разоблачили "дельца", который обещал мобилизовать осужденную (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве мужчина обещал освободить осужденную за смертельное ДТП из колонии, якобы зачислив ее в ВСУ, подозреваемого задержали во время получения взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Киева.

Читайте также: За рулем был окружной прокурор. На Львовщине произошло смертельное ДТП с детьми

По данным полиции, злоумышленник пообещал посодействовать в освобождении осужденной и в дальнейшем зачислении ее в ряды ВСУ, чтобы она могла выйти из мест лишения свободы раньше установленного срока.

Детали схемы

Известно, что к 58-летнему киевлянину обратилась женщина с просьбой помочь ее 53-летней матери, которая отбывает наказание в исправительной колонии за совершение смертельного ДТП - последняя не предоставила преимущество в движении и смертельно травмировала мотоциклиста.

Женщина была приговорена к пяти годам лишения свободы, из которых в тюрьме она отбыла лишь три месяца.

Фигурант заверил, что имеет якобы связи среди военнослужащих и может повлиять на должностных лиц для решения вопроса о досрочном освобождении осужденной и дальнейшего прохождения ею военной службы.

Сначала мужчина требовал 10 тысяч долларов за "содействие" в освобождении, а впоследствии - еще 8 тысяч долларов за влияние на принятие решения о зачислении в ряды ВСУ. Во время передачи второго "транша" его и задержали.

Следователи сообщили мужчине о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Резонансные ДТП

Напомним, ранее во Львовской области произошла авария, в результате которой погиб один ребенок. Вероятным виновником является окружной прокурор.

Также 10 февраля ГБР начало досудебное расследование ДТП с участием судьи одного из районных судов Кривого Рога. Как выяснилось, 9 февраля судья за рулем BMW сбила 11-летнего мальчика.

ДТПВооруженные силы УкраиныПолиция Киева