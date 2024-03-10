Вместо утилизации. Лондон предложил водителям передавать автомобили Украине

Мэрия Лондона предложила жителям города вместо утилизации своих автомобилей, не отвечающих экологическим нормам, пожертвовать их Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис мэра Лондона Садика Хана.

Программа, финансируемая мэром Лондона, стартует с 15 марта. Жители города смогут получить грант на утилизацию и пожертвовать свой автомобиль для гуманитарных и медицинских нужд в Украине.

До этого министр транспорта Марк Харпер заявлял, что правительство не видит никаких правовых препятствий, чтобы разрешить передачу в Украину автомобилей, подлежащие утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам.

Лондонская служба скорой помощи планирует также присоединиться к этой кампании, передав Украине 50 списанных автомобилей скорой помощи.

Посредником для передачи британских автомобилей в Украину станет благотворительная организация British-Ukrainian Aid.

Автомобили для Украины

Напомним, в середине февраля в Латвии начал действовать закон о конфискации автомобилей с российскими номерами. Конфискованные автомобили россиян будут передаваться на нужды Украины.

До этого Латвия передавала Украине автомобили, которые отобрали у нетрезвых водителей. Суммарно страна отправила в Украину уже более 270 таких автомобилей. По данным на середину декабря 2023 года, общая стоимость конфискованных автомобилей оценивалась почти в 1 млн евро.

Передавать Украине конфискованные российские автомобили планировала и Литва. Глава Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас заявлял, что у россиян будет время до середины марта, чтобы вывезти свои авто из страны.

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