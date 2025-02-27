Вместо того, чтобы повышать тарифы, "Укрзализныце" стоит избавиться от непрофильных активов, - Клименко

"Если говорить о прозрачных тарифах, "Укрзализныця" должна избавиться от активов, которые ей не нужны. На балансе УЗ до сих пор находятся базы отдыха, гостиницы, детские сады и тому подобное. И их содержание, в том числе, влияет на формирование тарифов", - подчеркнула народный депутат.

Клименко обратила внимание также на то, что сейчас железная дорога имеет проблемы с перекредитованием.

"Кредиторы не хотят соглашаться на те условия, которые предлагает УЗ, и если завтра они попросят вернуть деньги, компания по балансу будет банкротом. Европейцы посчитали и утверждают, что с такими темпами кредитования как сохраняются сейчас, долг УЗ достигнет 7 млрд долларов к 2030 году", - подчеркнула Клименко.

По ее словам, повышение тарифов может перекрыть расходы на пассажирские перевозки, но вопрос кредиторов и огромных сумм, которые висят на УЗ, - никуда не денется. УЗ нужно каждый день уменьшать свои расходы, в том числе избавиться от своих непрофильных активов. Сейчас УЗ занимает 5% ВВП, в которые входит все - от общежитий до детсадов. Никакие законодательные акты не могут решить этот вопрос. А другого способа повысить эффективность УЗ - нет.

Помочь ситуации должно было бы принятие закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта. Он зарегистрирован, но, по мнению Клименко, не идеален.

"Комиссия могла бы стать точкой отсчета, с которой можно было бы начать работать, но подобные комиссии должны предусматриваться Конституцией для того, чтобы быть вне влияния законодательных органов власти. Впрочем, в зарегистрированном законопроекте такое влияние все еще может остаться. Именно поэтому не может быть уверенности в том, что тарифы после этого снизятся", - добавила заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Напомним, ранее эксперты и бизнес-ассоциации обвинили Укрзализныцю в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.