Вместо техники - металлолом. Десантники показали, как палят колонны в Курской области

Бои в Курской области

Украинские воины начали операцию в Курской области почти шесть месяцев назад, в начале августа 2024 года. Силам обороны удалось взять под контроль около сотни населенных пунктов, в результате боев и наступления РФ часть территорий была потеряна.

Впрочем, бои в Курской области продолжаются. По данным Генштаба ВСУ, на Курском направлении за минувшие сутки произошло 13 боестолкновений.

Как объяснял президент Владимир Зеленский, Курская операция стала превентивным шагом, поскольку РФ готовила наступление на Сумскую область.

РФ привлекла войска Северной Кореи к боевым действиям в Курской области. Украинским воинам удалось взять в плен первых солдат КНДР.

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