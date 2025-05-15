Вместо штрафов после атак газодобывающая отрасль нуждается в поддержке, - эксперт

Государство должно поддержать газодобывающие предприятия, пострадавшие от обстрелов, а не накладывать на них штрафы за временное отклонение от стандартов качества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий основательницы Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксении Оринчак.

"Не может государство во время войны важные, стратегические предприятия штрафовать, вместо того, чтобы им помочь быстрее встать на ноги после обстрелов", - подчеркнула Оринчак.

По ее словам, модернизация инфраструктуры требует значительных инвестиций - как из государственного бюджета в случае государственных предприятий, так и со стороны частных компаний.

Оринчак отметила, что именно частные инвесторы, которые не зависят от государственной поддержки, больше всего заинтересованы в скорейшем запуске новой инфраструктуры.

"Если мы говорим о частном инвесторе, поверьте, он будет очень сильно заинтересован как можно скорее сделать эту газотранспортную систему и поставлять действительно этот качественный газ", - отметила она.

Оринчак добавила, что подход к оценке качества газа в нынешних условиях должен быть гибким, чтобы избежать коррупционного замкнутого круга и поддержать стратегически важную отрасль.

Напомним, народный депутат Украины Виктория Гриб отмечала, что действующая система штрафов за отклонение от стандартов качества газа создает существенные барьеры для развития газодобычи в Украине. По ее словам, в военных условиях такие финансовые санкции становятся непропорциональным бременем для компаний, которые могли бы увеличить добычу и уменьшить зависимость страны от импорта.