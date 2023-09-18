Вместо РФ – Китай. ЕС может стать зависимым от нового ключевого партнера, - Reuters

Об этом свидетельствует внутренний документ Еврокомиссии, который оказался в распоряжении издания. Он станет предметом одной из основных дискуссий по экономической безопасности Европы во время встречи лидеров ЕС в Испании 5 октября.

"Без принятия решительных мер европейская энергетическая экосистема к 2030 году может иметь зависимость от Китая иного характера, но с такой же серьезностью, как и зависимость от России до вторжения в Украину", - говорится в документе.

Обеспокоенные растущей глобальной напористостью и экономическим весом Китая, лидеры стран ЕС обсудят предложения Еврокомиссии по снижению риска чрезмерной зависимости Европы от Китая и необходимости диверсификации в сторону Африки и Латинской Америки.

В документе говорится, что из-за непостоянного характера возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия, Европе потребуются способы хранения энергии, чтобы достичь своей цели по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году.

На сегодняшний день ЕС в значительной степени полагается на Китай в производстве топливных элементов и литий-ионных батарей, имеющих решающее значение для электромобилей.

По данным Еврокомиссии, в 2021 году, ЕС более 40% объемов газа, 27% нефти и 46% угля импортировал из России.

Что было раньше

В начале сентября Еврокомиссия начала расследование в отношении китайских электромобилей, производство которых субсидируется Пекином.

Еврокомиссия должна изучить, следует ли вводить карательные пошлины, чтобы защитить производителей Европейского Союза от более дешевого китайского импорта электромобилей, который получает выгоду от чрезмерных государственных субсидий.

Напомним, Европейский Союз и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах, как Китай.