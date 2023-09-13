Еврокомиссия проведет расследование против дешевых китайских электромобилей

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По ее словам, Еврокомиссия рассмотрит вопрос о том, следует ли вводить карательные пошлины, чтобы защитить производителей Европейского Союза от более дешевого китайского импорта электромобилей, который, по ее словам, получает выгоду от чрезмерных государственных субсидий.

"Европа открыта для конкуренции. Не для гонки на дно", - сказала она.

Фон дер Ляйен, которая, как многие ожидают, будет баллотироваться на второй срок в качестве главы исполнительной власти ЕС в следующем году, но еще не объявила о своих планах, пообещала предпринять шаги, чтобы помочь ветроэнергетической отрасли Европы и облегчить бизнес для небольших компаний и решить проблему нехватки рабочей силы.

"Европа сделает все возможное, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество", - заявила она в Европейском парламенте в Страсбурге.

По ее словам, "в мире неопределенности Европа снова должна ответить на зов истории". Фон дер Ляйен отметила, что это применимо к широкому спектру политики, включая поддержку ЕС Украины, продвижение зеленой энергетики и защиты бизнеса от недобросовестной конкуренции.

Фон дер Ляйен, которая возглавляет исполнительную комиссию блока с конца 2019 года, также заявила, что назначит посланника, который поможет малым и средним предприятиям справиться с бюрократическими препонами и облегчить ведение бизнеса.