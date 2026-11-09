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Вместо повышения тарифов: как промышленность предлагает компенсировать потери госмонополий

12:37 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Юлия Бойко
Вместо повышения тарифов: как промышленность предлагает компенсировать потери госмонополий Бизнес призывает привлечь международную помощь для УЗ и других госмонополий (фото: facebook com Ukrzaliznytsia)
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Промышленные ассоциации призвали правительство запустить с 2027 международную программу поддержки государственных инфраструктурных монополий. Речь идет о компенсации военных потерь "Укрзализныци", "Укрэнерго" и Оператора ГТС во избежание дальнейшего повышения тарифов для бизнеса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение ассоциаций к премьер-министру Сергею Корецкому, которое есть в распоряжении редакции.

Международная помощь для госмонополий

Ведущие отраслевые ассоциации горно-металлургического комплекса, ферросплавной, добывающей, химической промышленности и производителей стройматериалов предложили правительству создать отдельную программу международной поддержки государственных инфраструктурных монополий.

Инициатива предусматривает запуск программы поддержки инфраструктурной устойчивости и конкурентоспособности (Infrastructure Resilience and Competitiveness, IRC). Ее предлагают реализовать при координации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) или другого международного финансового института.

Ключевая идея состоит в том, чтобы военные потери государственных монополий компенсировали компенсировали не их клиенты через нового повышения тарифов, а международные партнеры Украины.

В обращении отмечается, что из-за российских ударов по предприятиям, блокады портов, оккупации территорий и сокращения производства государственные монополии теряют объемы услуг и доходы. В то же время, значительная часть их расходов остается фиксированной, поэтому финансовая нагрузка переводится на предприятия, которые еще продолжают работать.

"Тариф растет, часть предприятий сокращает производство или останавливается, объемы падают еще больше, и монополия снова повышает тариф", - говорится в обращении.

Тарифы предлагают заморозить

Чтобы разорвать этот замкнутый круг, промышленные ассоциации предлагают ввести механизм целевой международной поддержки.

Он должен покрывать потерянные из-за войны и российские атаки доходы "Укрзализныци", "Укрэнерго" и Оператора ГТС. Это позволит монополиям продолжать стабильную работу без постоянного увеличения тарифной нагрузки на промышленность.

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Отдельно авторы инициативы предлагают вернуть тарифы государственных естественных монополий на уровень, действовавший по состоянию на 1 января 2026 года. Зафиксировать их предлагают на весь период военного положения и еще на год после его завершения. Разницу между фактическими доходами монополий и необходимым уровнем финансирования планируется компенсировать в рамках программы IRC.

В промышленных ассоциациях отмечают, что этот механизм должен быть временным. Потребность в нем исчезнет после восстановления нормальных объемов перевозок, энергопотребления и работы инфраструктуры.

Для запуска программы в начале 2027 года авторы обращения призывают правительство уже сейчас начать переговоры с Европейской комиссией, ЕБРР, правительствами стран-партнеров и другими международными финансовыми организациями.

Также предлагается до конца 2026 определить потребность во внешнем финансировании на следующий год, а затем скорректировать финансовые планы и тарифы "Укрзализныци", "Укрэнерго" и Оператора ГТС.

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В промышленных ассоциациях подчеркивают, что речь идет не о льготах для бизнеса, а о компенсации последствий войны, возникших не из-за рыночных факторов.

Если и дальше переводить эти расходы на промышленных потребителей, государство рискует терять производство, налоговые поступления, валютную выручку и предприятия, обеспечивающие работу инфраструктурных монополий, резюмируется в обращении.

Напомним, в Федерации металлургов Украины предупредили, что дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" может ускорить падение перевозок, остановку промышленных предприятий и ухудшить финансовое состояние самой компании.

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