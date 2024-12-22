Вместо Людмилы Киченок. Другая украинка заявилась на турнир в паре с Остапенко

Заявки на парные встречи подали Марта Костюк, а также сестры Людмила и Надежда Киченок. Но самое интересное, с кем в тандемах будут играть наши землячки.

В последние годы одну из сильнейших пар в мире составляли Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии. Но недавно теннисистки сообщили, что прекращают сотрудничество и будут искать себе других партнерш.

Теперь стало известно, что в Австралии Остапенко составит тандем с другой отечественной спортсменкой - Костюк. Первая ракетка Украины в одиночном разряде (18-я в мире), в мировом парном рейтинге занимает 60-ю строчку. В аналогичном национальном реестре она третья - после Людмилы (4-я в мире) и Надежды Киченок (40-я). Елена Остапенко в глобальной парной классификации - 6-я.

Экс-партнер Остапенко - Людмила Киченок в Брисбене будет играть вместе с представительницей Тайваня Чжань Хаоцин. А Надежда Киченок заявилась на турнир в паре с испанкой Сарой Соррибес Тормо.

Костюк в Брисбене выступит и в одиночном разряде. Также на турнире сыграют Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Соревнования стартуют 29 декабря, а завершатся 5 января. Интересно, что в прошлом году парный женский турнир здесь выиграли именно Людмила Киченок с Еленой Остапенко.

Какие достижения у пары Киченок - Остапенко

Спортсменки выступали вместе более трех лет. За это время выиграли пять турниров WTA, среди которых US Open-2024 и WTA 1000 в Цинциннати.

Еще четыре раза они выходили в финалы самых рейтинговых соревнований. Дважды украинско-латвийский дуэт квалифицировался на Итоговый турнир (в 2022 и 2024 годах).