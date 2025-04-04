Вместо копеек будут шаги: глава НБУ назвал вероятный тираж новой монеты

Как отметил глава НБУ, никаких дополнительных расходов ни со стороны Национального банка, ни из государственного бюджета для замены копейки на шаг не требуется.

По его данным, в обращении находится почти 15 млрд монет разного номинала, из них почти 5,5 млрд - это 10 и 50 копеек. Национальный банк каждый год с целью замены монет, которые изнашиваются и выводятся из обращения, должен дочеканивать новые.

"В этом году уже запланировано дочеканивание не менее 20 млн монет. Мы хотим, чтобы это следующее дочеканивание касалось монет, номинированных не в копейках, а в шагах", - сказал он.

По его словам, в определенный момент в обращении будут одновременно и копейки, которые были изготовлены ранее, и шаги, имея абсолютную равнозначность с точки зрения их статуса как платежного средства.

"Не будет принудительно изыматься копейка. Просто на замену той монеты, которая будет выводиться из обращения, будет в достаточном объеме чеканиться монета соответствующего номинала, но уже с названием, которое является истинно украинским - шаг", - добавил Пышный.

Это, в частности, позволит избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены. Это будет длительный органический процесс замены, потребности сдавать или бежать обменивать не будет, сказал глава НБУ.

"Символизм этого решения намного мощнее. Мы вычищаем окончательно из украинского законодательства все, что нас хоть как-то роднит с Москвой", - подчеркнул Пышный.