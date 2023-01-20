Вместо Клименко. Назначен временный глава Нацполиции

"С сегодняшнего дня начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Иван Выговский будет временно исполнять обязанности главы Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Кто такой Иван Выговский

Иван Выговский - начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве. Генерал полиции третьего ранга. Родился 26 марта 1980 года в Житомирской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел по специальности “Правоведение” и получил квалификацию специалиста.

Службу в органах внутренних дел проходил с 14 августа 1999 по 6 ноября 2015 года, после чего продолжил службу в полиции.

В 2021 года назначен на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Напомним, после трагедии в Броварах, когда погибли глава МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, правительство временно назначило министром внутренних дел главу Нацполиции Игоря Клименко.

Утром 18 января в Броварах разбился вертолет, в котором находилось руководство МВД. Среди погибших - министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, включая ребенка.

РБК-Украина собрало всю информацию об авиакатастрофе, которая уже известна.

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