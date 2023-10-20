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Вместо Джордана. В США выберут другого кандидата в спикеры Палаты представителей

Вашингтон, Пятница 20 октября 2023 21:59
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Вместо Джордана. В США выберут другого кандидата в спикеры Палаты представителей Фото: республиканец Джим Джордан (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Иван Носальский

Джим Джордан потерял статус основного кандидата в спикеры Палаты представителей США от республиканцев. Члены партии проведут новое голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации издания, большинство республиканцев Палаты представителей проголосовали за то, чтобы лишить Джордана статуса основного кандидата в спикеры от партии.

По словам конгрессменов, которые принимали участие в тайном голосовании, Джордан согласился с такими результатами.

Новые выборы кандидата члены Республиканской партии намерены провести в понедельник, 23 октября. Голосование в Палате представителей состоится на следующий день, 24 октября.

Свою кандидатуру уже выдвинул Остин Скотт, который проиграл Джордану на предыдущем "форуме кандидатов".

Выборы спикера Палаты представителей США

Напомним, в начале октября конгрессмены Палаты представителей решили отправить в отставку спикера Кевина Маккарти. После этого начался процесс выборов нового спикера.

Республиканцы, которых большинство в нижней палате, выбрали своим основным кандидатом Джима Джордана. Он является противником помощи Украине.

Джордан получить должность после трех голосований в Палате представителей - не набрал нужного количества голосов.

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