Вместо Джордана. В США выберут другого кандидата в спикеры Палаты представителей
Джим Джордан потерял статус основного кандидата в спикеры Палаты представителей США от республиканцев. Члены партии проведут новое голосование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По информации издания, большинство республиканцев Палаты представителей проголосовали за то, чтобы лишить Джордана статуса основного кандидата в спикеры от партии.
По словам конгрессменов, которые принимали участие в тайном голосовании, Джордан согласился с такими результатами.
Новые выборы кандидата члены Республиканской партии намерены провести в понедельник, 23 октября. Голосование в Палате представителей состоится на следующий день, 24 октября.
Свою кандидатуру уже выдвинул Остин Скотт, который проиграл Джордану на предыдущем "форуме кандидатов".
Выборы спикера Палаты представителей США
Напомним, в начале октября конгрессмены Палаты представителей решили отправить в отставку спикера Кевина Маккарти. После этого начался процесс выборов нового спикера.
Республиканцы, которых большинство в нижней палате, выбрали своим основным кандидатом Джима Джордана. Он является противником помощи Украине.
Джордан получить должность после трех голосований в Палате представителей - не набрал нужного количества голосов.
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