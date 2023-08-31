Заменит заключение. В Украине введут новый способ наказания

В Украине через полгода будет введен новый способ наказания – пробационный надзор. Он будет альтернативным ограничению или лишению свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство юстиции Украины.

По закону №9185, принятому парламентом, некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. Он будет одним из основных видов наказания, наравне с ограничением или лишением свободы, в то же время он может быть их альтернативой.

Как пояснили в ведомстве, данное наказание возможно в случае:

уклонение от уплаты алиментов,

разглашение банковской тайны,

домашнего насилия,

принуждение к вступлению в половую связь.

Всего таких пунктов более 140-ти.

"Наказание будет выполняться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей, за неисполнение которых может быть применено более суровое наказание", - говорится в сообщении.

Пробоционное наблюдение может быть назначено на срок от одного до пяти лет. В случае если осужденный не будет выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации - ему могут ограничить свободу сроком до 3 лет.

Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.

Пробационный надзор – это наказание в виде ограничения прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.

Новая инициатива правительства

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о цифровизации исполнительного производства, которым предлагается закрыть лазейки для должников.

Законопроект предлагает налагать арест на депозиты. Банковские учреждения по требованию судебного исполнителя должны не продлевать депозитные договоры, извещая исполнителя о сумме депозита, а затем налагать арест и передавать их в счет погашения долга.

При наличии сведений о владельце транспортного средства в Едином реестре должников территориальные органы МВД будут отказывать в совершении регистрационного действия. Эта норма существовала и раньше, но сейчас усовершенствованная.

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