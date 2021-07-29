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В замінованому автомобілі їхав перший замначальника СБУ в Луганській області, - джерело

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Луганська область, Четвер 29 липня 2021 18:59
В замінованому автомобілі їхав перший замначальника СБУ в Луганській області, - джерело Фото: в Луганській області хотіли підірвати замначальника управління СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В автомобілі, який сьогодні замінували, їхав перший заступник начальника управління Служби безпеки України в Луганській області. З під його автомобіля дістали сумку, в якій, ймовірно, вибухівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як розповіло джерело, в автомобілі дійсно перебував високопосадовець управління СБУ.

Чи дійсно у сумці, яку вилучили з під автомобіля, була бомба, наразі невідомо.

Нагадаємо, сьогодні в Луганській області під автомобілем співробітника СБУ виявили підозрілий предмет, з якого стирчали дроти. Вибухотехніки дістали з під машини сумку, в якій, ймовірно, була вибухівка.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії на місці події. Загрози для громадян немає.

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У Луганській області замінували автомобіль співробітника СБУ
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