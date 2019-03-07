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Гейл заявив про значні успіхи України у реформах

Новини » Політика    07.03.2019 - 13:09
Гейл заявив про значні успіхи України у реформах
Фото: Девід Гейл (ua.usembassy.gov)

Гейл разом з тим зазначив, що попереду в України ще великий шлях

У судовій та оборонній реформах Україна досягла чималого успіху. Про це заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим Гейл підкреслив, що попереду в України ще великий шлях.

"Україна чимало просунулася у реформаторських зусиллях, по реформаторському шляху у судовій та оборонній сферах. Але звичайно попереду ще великий шлях. Ми висловлюємо та надаємо свою повну підтримку для подальшого руху цим шляхом", - заявив він.

Крім того, заступник держсекретаря зазначив, що Україна може розраховувати на підтримку США у питанні захисту її цілісності та суверенітету.

"США глибоко віддані підтримці стабільної, заможної, демократичної та вільної України. Особливо, ми стаємо об’єднані з нашими європейськими партнерами у підтримці України у її захисті своєї цілісності та суверенітету перед лицем Російської агресії… У той час як Україна може розраховувати на підтримку США та країн, які займають подібну ж позицію, головне джерело сили України є внутрішнім. Справжня сила України походить від Революції гідності. Саме в революції український народ зробив свій вибір на користь сильної та демократичної країни", - повідомив Гейл.

Нагадаємо, вчора, 6 березня, був завершений конкурс до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

Як писало РБК-Україна раніше, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що процес набору кандидатів до Вищого антикорупційного суду викликає питання. За її словами, 30% кандидатів у ВАКС виявилися непрофесійними. Вона також підкреслювала, що суди зараз використовують для блокування реформ в Україні.

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