Заступник держсекретаря США Венді Шерман: Санкції проти Росії вже дали ефект, але їх може бути більше

Країни Заходу визначилися зі своїм форматом участі в боротьбі з російською агресією. Безпосередньо воювати за Україну вони не готові, але надають масштабну фінансову і військову допомогу, поряд із санкціями проти Москви. Але ця підтримка почала набирати обертів вже тоді, коли стало зрозуміло, що кремлівський план бліцкригу в Україні провалився, і наша країна чинить наполегливий опір окупантам.

– Президент Володимир Зеленський у своєму останньому інтерв'ю CNN і Reuters заявив, що якщо НАТО не готове зараз прийняти Україну, то НАТО має дати Україні гарантії безпеки, зокрема, які передбачають її територіальну цілісність. Ви готові дати такі гарантії? І в чому вони можуть полягати?

– Я безумовно розумію, про що просить президент Зеленський, враховуючи те, що Україна зіткнулася з неспровокованою, необґрунтованою і заздалегідь продуманою "війною за вибором", яка завдає жахливої шкоди Україні. Світ об'єднався для забезпечення України військовою допомогою, щоб Україна могла захистити себе. Ми всі є свідками надзвичайної мужності українського народу, який бореться з найбільшою конвенціональною армією в Європі. Неймовірно бачити цю cолідарність, запал і прихильність демократії, за яку борються українці. Важливо говорити про це всьому світу.

Ми продовжимо, як це зробив сьогодні президент Байден під час телефонної розмови з президентом Зеленським, слухати про те, що його турбує, і відповідати його інтересам усіма можливими для нас способами.

– Масштаби підтримки України і санкційного тиску на РФ різко зросли після того, як стало ясно, що путінський бліцкриг провалився. Тож може бути, що Захід і США не очікували, що Україна буде настільки люто чинити опір?

– Ми знали, що український народ глибоко вірить у демократію, яку він створив і розвинув. Я думаю, всі ми розуміли, наскільки Україна як суверенна країна потрібна українському народу. Володимир Путін явно не розумів цього, він думав, що російські війська прийдуть і будуть зустрінуті оплесками, прапорами і підтримкою. Натомість вони зіткнулися з мужністю, запалом і відданістю демократичному майбутньому для українських дітей.

– Загалом, як ви оцінюєте ситуацію тут, на місці, на шостий день російського вторгнення в Україну? Чи є ознаки того, що наступальний потенціал агресора виснажується?

– Я хотіла б сказати, що я вважаю, що президент Путін і російські війська досягли точки виснаження. Я думаю, багато російських військ можуть задатися питанням, що вони там роблять і в чому сенс і мета цього.

І ми, як міжнародна спільнота, як Сполучені Штати Америки, хочемо зробити все можливе, щоб підтримати Україну і проявити солідарність. Перша леді Сполучених Штатів сьогодні ввечері у зверненні до Конгресу запросила посла України в США сидіти з нею поруч у балконній ложі. І я знаю, що коли президент згадає про неї, напевно будуть бурхливі оплески, можливо, навіть овація стоячи. У США існує двопартійна підтримка України. Є підтримка від жителів США. У багатьох з нас є культурні та історичні зв'язки. Моя бабуся народилася на території нинішньої України. Так що є колосальна підтримка українського народу.

– Повернемося до санкцій. Західні країни і США зокрема вже де-факто застосували так звані "пекельні санкції" проти Росії. Але чи залишилися у вашому арсеналі серйозні санкційні заходи, які можна було б використовувати як важіль подальшого тиску на Путіна?

– Такі заходи точно залишилися. Ми ведемо дискусії про них. Але санкції вже дали величезний ефект. Рубль впав і торгується на найнижчому рівні в історії. Фондовий ринок як і раніше закритий через побоювання втечі капіталу. Центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову процентну ставку, найвищу майже за 20 років. Російська влада змушує експортерів продавати не менше 80 відсотків валютної виручки, щоб підтримати рубль. S&P знизило кредитний рейтинг Росії до"сміттєвого". Багато американських компаній йдуть з Росії, хоча робота там була досить прибутковою.

Ми всі бачимо, якими ізгоями стають Путін і Росія. Так що санкції вже зробили приголомшливий вплив. Але так, їх може бути більше.

– Чи можете ви уточнити, які ще санкції залишилися?

– Я не хочу вдаватися в усі подробиці, тому що я не хочу, щоб Путін про це знав. Але це ще не все.

– Ви описали деякі економічні наслідки вже введених санкцій, але зазвичай економічні санкції мають середньостроковий і довгостроковий ефект. Тоді як в Україні все вирішується прямо зараз. В цілому, ви вважаєте, що санкції – як інструмент – можуть зупинити Путіна сьогодні, завтра, післязавтра?

– Санкції – це один з інструментів, і вони роблять глибокий вплив, але надання Україні допомоги у сфері безпеки теж критично важливе. За останній рік ми виділили Україні таку допомогу на суму 1 мільярд доларів, у тому числі 350 мільйонів доларів – це додаткова допомога в галузі безпеки, про яку було оголошено 26 лютого, для протидії будь-яким іншим загрозам, з якими Україна стикається в даний час. Це на додаток до поточних поставок з пакету допомоги, про який президент Байден оголосив у грудні, і передачі військової техніки США. Таким чином, за минулий рік на навчання та оснащення було витрачено 1 мільярд доларів – як частина більшого пакету допомоги в області безпеки на 3 мільярди доларів з 2014 року.

Ми також в курсі гуманітарної кризи, з якою зіткнулася Україна, потреб біженців і внутрішньо переміщених осіб. і тому ми працюємо з союзниками і партнерами по всьому світу, щоб переконатися, що ми можемо зробити все можливе, щоб задовольнити і цю гуманітарну потребу.

– Чи допускають США можливість якихось переговорів з Путіним, або ж Україна і Росія повинні домовлятися про умови миру в двосторонньому порядку?

– З самого початку цього процесу, всі, починаючи з президента, держсекретаря, ми всі говорили: нічого про Україну без України. Рішення повинні прийматися українською владою, українськими громадянами. Ми хочемо підтримувати Україну в тому, чого хоче вона, а не в тому, що їй визначили ззовні. Ні, ми раді, що ці консультації почалися між Україною і Росією. Я не знаю, наскільки довгими і продуктивними вони будуть, враховуючи, що, схоже, президент Путін і далі прихильний цій неспровокованій, невиправданій і заздалегідь продуманій "війні за вибором", війні кровопролитній. Але, звичайно, ми всі сподіваємося, що нам вдасться домогтися в першу чергу припинення вогню і виведення (російських, - ред.) військ з суверенної України.

– Путін робить прозорі натяки на можливе застосування ядерної зброї. Як ви думаєте, це просто шантаж або він дійсно може це зробити?

– Скажімо так, ми не підвищували свій рівень боєготовності, коли Путін підвищив свій. Ми дуже уважно за цим спостерігаємо. Ми, звичайно, хочемо бути в курсі всього, що відбувається. Але зараз нас набагато більше турбує те, що президент Путін робить у конвенційній війні, але не ядерна зброя. І ми хочемо далі фокусуватися на цьому. Президент Путін і Росія як один з п'яти постійних членів Ради Безпеки підтримали заяву, що ядерна війна ніколи не повинна вестися, тому що в ній ніколи не можна виграти. І це заява, яку він зробив і підтримав від імені своєї країни.