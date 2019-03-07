Заступник держсекретаря США підтримав заяву Йованович про звільнення Холодницького

Девід Гейл заявив, що США повністю підтримують її заяву

Заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл заявил, что слова посла США в Украине Мари Йованович о необходимости увольнения Назара Холодницкого с должности главы САП полностью соответствуют позиции США. Об этом он заявил в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Хейл поддержал заявление посла США в Украине.

"Посол Мари Йованович представляет в Украине президента Соединенных Штатов и США полностью поддерживают ее заявления. Я не вижу необходимости комментировать, что имелось в виду в заявлении. Ведь то, что было сказано в заявлении, было сказано", - заявил Гейл.

Он также отметил, что украинские институты должны возглавлять люди, которые привержены принципам прозрачности.

"Но я, как визитер из Вашингтона, я, возможно, расширю свой ответ. Мы хотим того, чего хочет и украинский народ, так как это было четко выражено во время Революции Достоинства. Украинский народ и тогда заявил, что они хотят иметь выбор и сделать этот выбор в пользу прозрачности, подотчетности и современного и эффективного корпоративного управления. Важно, чтобы институты в Украине возглавлялись людьми, которые преданы этим принципам. Особенно те институты, которые и созданы для того, чтобы требовать и следить за соблюдением этих принципов. Но в конечном итоге это выбор украинского народа через избранных представителей и созданных институтов. Это наша позиция", - добавил он.

Напомним, вчера посол США в Украине Мари Йованович заявила, что необходимо сменить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Йованович считает, что Холодницкому нельзя доверить ведение антикоррупционных дел.