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Замглавы Европарламента арестовали в рамках дела о коррупции, связанной с Катаром

Фото: Замглавы Европарламента арестовали по делу о коррупции (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще трое человек были обвинены и заключены под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Федеральная прокуратура, со соей стороны, открыто не назвала имен, сообщая о предварительном задержании четырех из шести человек, арестованных за последние 48 часов.

Четыре человека были заключены в тюрьму после того, как следственный судья Брюсселя предъявил им обвинение в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции", говорится в пресс-релизе федеральной прокуратуры. Два других человека были освобождены судьей.

По словам анонимного источника в суде, близкого к делу, Ева Кайли является одной из этих четырех заключенных. Она не могла воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана в пятницу "на месте преступления".

Ранее мы писали, что вице-президент Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе в пятницу в связи с продолжающимся расследованием дела о коррупции в отношении правительства Катара.

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