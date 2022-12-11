Замглавы Европарламента арестовали в рамках дела о коррупции, связанной с Катаром

Вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще трое человек были обвинены и заключены под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Федеральная прокуратура, со соей стороны, открыто не назвала имен, сообщая о предварительном задержании четырех из шести человек, арестованных за последние 48 часов.

Четыре человека были заключены в тюрьму после того, как следственный судья Брюсселя предъявил им обвинение в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции", говорится в пресс-релизе федеральной прокуратуры. Два других человека были освобождены судьей.

По словам анонимного источника в суде, близкого к делу, Ева Кайли является одной из этих четырех заключенных. Она не могла воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана в пятницу "на месте преступления".