Заступник голови ОП розповів про зниження ставок на автокредити та інші стимули економіки

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника голови Офісу президента України, відповідального за економіку, Ростислава Шурми в інтерв'ю Forbes.

"Ми готуємо великий проект із стимулювання тих секторів економіки, де є високий рівень локалізації та великий мультиплікатор в економічному ланцюжку", - заявив Шурма в інтерв'ю.

За його словами, однією із ключових буде програма субсидування відсоткових ставок для кінцевих споживачів.

"У будь-якій розвиненій країні людина може отримати кредит на автомобіль або взяти його в лізинг зі ставкою до 3-5% річних. У європейських країнах - 1-2%. Якщо споживач не має доступних кредитів, йому потрібно 5-10 років відкладати гроші. Кредитний ресурс під 15-17% річних, який є зараз у країні, не допоможе - сума процентних платежів неадекватно велика, щоб вирішити це, ми запускаємо програму субсидування процентної ставки для тих, хто купує електромобіль. Ставка за кредитом буде 5% річних у гривні. Відповідно кількість сімей, які зможуть придбати електромобіль, зросте в десятки разів", - заявив Шурма.

Наступним кроком, за його словами, буде запроваджено умову локалізації виробництва протягом двох років.

"Цей період необхідний для планової організації виробництва в Україні. Схожа модель буде і в індустріальному машинобудуванні. Неважливо, про що ми говоримо - про корабель, вагон або комбайн", - додав заступник голови ОП.

Він також наголосив, що будуть створені умови для здешевлення кредитів для бізнесу.

"У 90% випадків бізнес залучає кредит на інвестиції. Наше завдання - усім українським виробникам допомогти з фінансуванням - наповнити ліквідністю та компенсувати кредитну ставку до рівня країн-конкурентів. Цей проект ми оголосимо у найближчі два-три місяці. Схожі історії будуть і в інших секторах. Ключове - ми не надаватимемо пряму державну допомогу, ми створюватимемо інструменти стимулювання попиту. Так ми запустимо по ланцюжку всю економіку", - запевнив Шурма.

На його думку, паралельно необхідно покращувати податкову дисципліну у країні.

"На жаль, у нашій країні немає культури сплати податків, у нас норма - це працювати "в тіні" або працювати повністю "в чорну". Така психологія складалася десятиліттями. Ми повинні піти назустріч бізнесу, знизити податкові ставки. Платити податки має бути не боляче. Водночас усі платники податків повинні чітко бачити, куди йдуть їхні податки. Тільки таким чином ми зможемо виховати культуру сплати податків у суспільстві", - сказав чиновник.

Шурма також додав, що при цьому не йдеться про тиск на бізнес, оскільки чесні підприємці не відчують жодних складнощів.

"Багато чесних ФОП, які беруть участь у політичних рухах, навіть не помітили, як політики маніпулюють їхньою думкою. Якщо ФОП працює чесно - для нього немає проблеми в тому, що держава знає, що він продає і скільки. Податки через введення онлайн обліку не збільшуються. Складнощі будуть лише у тих, хто використовує юридичний інструмент ФОП для ухилення від сплати податків та легалізації контрабанди", - вважає Шурма.