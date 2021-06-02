Заступник голови ОП похвалив Харків за те, як він розвивається

"Мери - це не про політику. Багато з них це розуміють і відкрито говорять, що не треба туди лізти. Мером обирають для того, щоб ти містом займався, а не всеукраїнською політикою. Саме тому у таких і успіх є у себе в містах, їх і переобирають", - сказав заступник голови ОП.

Також, вважає він, немає нічого небезпечного у тому, що керівництво Харкова бере кредити на розвиток міста. Це поширена практика на місцях, і останнім часом можливості кредитування під регіональні проєкти ще більш розширилися.

"Є кредитні зобов'язання, так, але, судячи з тієї інформації, яку ми отримуємо від місцевої влади нині, це не небезпечна ситуація. Так, справді, беруть кредити, але їх беруть усі, зокрема облради - їм нещодавно дали можливість кредитуватися, наприклад, за місцевими дорогами", - прокоментував Тимошенко.

Важливою особливістю Харкова є наявність у регіону кордону з Росією і близькість до зони бойових дій, тому майбутній мер, вибори якого призначені на 31 жовтня, обов'язково повинен бути носієм проукраїнських настроїв, переконаний заступник голови ОП.

"Зацікавленість Офісу президента в тому, щоб мер, якого оберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть не було натяку у бік федералізації. А також, звісно, розвивав місто. Але в місті, судячи з наших туди поїздок, робиться багато різних речей - і інфраструктурних, і не лише", - сказав Тимошенко.