Замглави МВС влаштував скандал на блокпосту в ООС. Монастирський просить його відсторонити

Як оголосив міністр, через інцидент, що стався на блокпосту, він ініціював проведення дисциплінарного провадження, щоб встановити всі обставини та надати висновки.

"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету міністрів. Я особисто вивчу всі деталі того, що сталося і прийму відповідні управлінські рішення", - написав Монастирський на сторінці у Facebook.

Що сталося на блокпосту в ООС

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як нібито Гогілашвілі на одному з блокпостів в зоні проведення операції Об'єднаних сил свариться з правоохоронцями, які попросили його надати документи для перевірки.

"Я вже три роки заступник міністра. Три роки! І сумно, що ти не знаєш. Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, друже, і тобі це приємно не буде", - казав на відео чоловік, який представлявся Олександром Гогілашвілі.

Правоохоронці пояснювали, що діють за інструкцією. У відповідь на це чоловік відповів, що не повинен гаяти на блокпості час.

"Я не повинен тут гаяти час і пояснювати тобі, що я заступник міністра!.. Що у вас у голові?", - сказав він.