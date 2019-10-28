Заступник міністра інфраструктури подав у відставку

Заступник глави Міністерства інфраструктури України Юрій Лавренюк подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ларенюка Facebook.

За його словами, на цьому тижні він завершує свою роботу в Міністерстві.

"На цьому тижні я офіційно завершую свою роботу в Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву Міністерства", - повідомив він.

Також він зазначив, що його робота у відомстві виконана.

"Я вважаю, що на цьому перехідному етапі, після зміни керівництва МІУ, моя функція виконана і потрібно рухатися далі", - написав він про причини звільнення.

Нагадаємо, 20 жовтня Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Комарницького з посади голови Луганської ОДА. Крім того, на його місце схвалена кандидатура Сергія Гайдая.

Крім того, голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку. На засіданні уряду погодили нового губернатора - їм стане харківський бізнесмен Олексій Чернишов.