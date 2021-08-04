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Заступнику загиблого білоруського опозиціонера Шишова заборонили в'їзд в Україну

Автор: РБК-Україна

Заступнику загиблого голови білоруського дому в Україні Віталія Шишова заборонили в'їзд в Україну. Родіона Батуліна не пропустили в країну на прикордонному пункті "Устилуг" сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву БДУ.

Заборону на в'їзд в Україну нібито введено терміном на 3 роки.

"Підстави заборони прикордонникам не відомі. Посилаються на "секретність" СБУ", - заявили в Білоруському домі.

Батулін виїхав на територію Євросоюзу 14 липня для вирішення питань з документами.

"3 серпня, з першою інформацією про виявлення тіла Віталія Шишова, він в спішному порядку виїхав першим автобусом назад до Києва. Однак, діставшись до українського кордону, був повідомлений, що з моменту виїзду є нев'їзним", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, вчора у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

Поліція озвучила дві основні версії його смерті.

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