Заступнику загиблого білоруського опозиціонера Шишова заборонили в'їзд в Україну

Заступнику загиблого голови білоруського дому в Україні Віталія Шишова заборонили в'їзд в Україну. Родіона Батуліна не пропустили в країну на прикордонному пункті "Устилуг" сьогодні вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву БДУ.
Заборону на в'їзд в Україну нібито введено терміном на 3 роки.
"Підстави заборони прикордонникам не відомі. Посилаються на "секретність" СБУ", - заявили в Білоруському домі.
Батулін виїхав на територію Євросоюзу 14 липня для вирішення питань з документами.
"3 серпня, з першою інформацією про виявлення тіла Віталія Шишова, він в спішному порядку виїхав першим автобусом назад до Києва. Однак, діставшись до українського кордону, був повідомлений, що з моменту виїзду є нев'їзним", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, вчора у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.