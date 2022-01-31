Заступнику Кличка вручили підозру у справі "Радикалу", за ліквідацію якого відповідає держава, - КМДА

"Сьогодні вранці, 31 січня, правоохоронці прийшли близько 8:00 додому до заступника голови КМДА. Попри те, що міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року за ініціативи міста розпочалась реалізація проекту для безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності. Ці та інші факти у справі заводу свідчать про те, що вручення підозри представнику КМДА є лише черговою спробою політичного тиску на міську владу. Адже саме державні органи заблокували спроби міста розробити проект утилізації відходів заводу та профінансувати його", - йдеться у повідомленні.

В КМДА зазначають, що ВАТ "Радикал" з 1994 року перебуває у приватній власності. У 2000 році його визнано банкрутом, розпочато процедуру ліквідації, яку не завершено досі. Контроль за ліквідацією заводу здійснювався з боку держави, оскільки ліквідатора підприємства призначає саме державний орган.

"Однак винних правоохоронні органи шукають серед представників міської влади. Попри те, що у 2020 році Антимонопольний комітет України своїм рішенням заборонив Управлінню екології та природних ресурсів КМДА фінансувати заходи на території заводу", - зазначають в КМДА.

За інформацією Київської мерії, в бюджеті міста були передбачені кошти на заходи щодо очищення території заводу від ртуті. Однак Антимонопольний комітет України у 2020 році своїм рішенням заборонив місту фінансувати заходи на території заводу.

Тим не менше міська влада напрацювала проект захоронення небезпечних відходів, йдеться у повідомлення. В КМДА запропонували перепрофілювати існуючий полігон з переробки відходів "Лелів" у 10-кілометровій зоні безумовного відчуження навколо Чорнобильської АЕС у багатофункціональний комплекс із демеркуризації та утилізації таких відходів, як на території "Радикалу". У листопаді 2021 року ДП "Центральне підприємство з поводженням з радіоактивними відходами" оголосило тендер на розробку проєкту на сайті Prozorro.

На сьогодні обсяг ртутних відходів, які мають бути вилучені та вивезені з території ВАТ "Радикал", становить близько 200 тис. тонн, з них 10 тис. тонн - сильно насичені ртуттю.