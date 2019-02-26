Заступника комбата оштрафували за 2 місяці "самоволки"

Суд призначив штраф у розмірі 61,2 гривень

Военная прокуратура Житомирского гарнизона привлекла к ответственности заместителя командира батальона одной из воинских частей Житомирской области, который на 2 месяца самовольно покинул воинскую часть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook военного прокурора Центрального региона Украины Олега Сенюка.

Как сообщается, Богунский суд Житомира назначил заместителю комбата штраф - 61 200 гривен.

"2 месяца в "самоволке" провел заместитель командира батальона одной из воинских частей Житомирщины. Это в условиях особого периода в стране и боевых действий на Востоке. Военная прокуратура Житомирского гарнизона привлекла нарушителя к уголовной ответственности", - написал Сенюк.

РБК-Украина писало, что в Черкасской области направлено в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего одной из воинских частей области, которого подозревают в убийстве жителя Смелы.

Напомним, из-за взрыва гранаты на полигоне в Киевской области, вследствие которого были травмированы двое военнослужащих срочной службы, начато уголовное производство.