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За фактом вибуху полігоні у Київській області розпочато кримінальне провадження

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 20:32
За фактом вибуху полігоні у Київській області розпочато кримінальне провадження
Ілюстративне фото (УНІАН)

Військова прокуратура проводить першочергові слідчі дії

Через вибух гранати на полігоні у Київській області, унаслідок якого травмувалися двоє військовослужбовців строкової служби, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби військової прокуратури Центрального регіону України

Як зазначається, провадження відрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

Вибух гранати стався близько 15:30 під час проведення навчань, внаслідок чого двоє солдат строкової служби військової частини А2167 (місто Біла Церква - ред.) зазнали тілесних ушкоджень. Обидва постраждалі доставлені до військового госпіталю у м. Біла Церква з осколковими пораненнями.

На місце події оперативно виїхав прокурор військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України,  слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, та спеціалісти вибухотехнічної служби ГУ НП в Київській області. Наразі військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше РБК-Україна писало, що 21 лютого на полігоні у Київській області травмувалися двоє військовослужбовців строкової служби у результаті підриву невідомого вибухового предмету. 

Нагадаємо, на Рівненському загальновійськовому полігоні в листопаді 2018 року відбувся вибух, у результаті якого поранення отримав один військовий.

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