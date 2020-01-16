Заступника голови департаменту ДСНС викрили на хабарі

Служба безпеки України викрила заступника начальника одного з департаментів Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на отриманні хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що один з керівників департаменту з попередження надзвичайних ситуацій ДСНС вимагав 66 тисяч гривень за погодження дозвільної документації на об'єктах підвищеної небезпеки.

"Чиновник з порушенням порядку прийняття в експлуатацію систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення наказав підлеглому підписати акти введення в експлуатацію цих систем. Вони змонтовані на об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного комплексу в одній з областей України, їх легалізація відбулася без фактичного виїзду та перевірки їх працездатності", - повідомили в СБУ.

Наголошується, що дії чиновника могли призвести до катастрофи, яка несе пряму загрозу життю і здоров'ю людей.

У даній справі двом посадовим особам ДСНС повідомили, в тому числі і заступнику начальника управління, повідомили про підозру у ч. 3 ст. 368 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Також планується оголошення підозри керівнику суб'єкта господарювання за ч. 3 ст. 369 КК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу податкової служби Одеської області Наталію Чеботарьову затримали на отриманні хабаря у 25 тисяч доларів. 16 січня Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту до 2 березня з альтернативою застави в розмірі 904 тисяч гривень.

Також РБК-Україна писало, що начальника митного поста Державної фіскальної служби України в Миколаївській області та його заступника будуть судити за хабар у 5,4 тис. доларів. Чиновникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.