Київрада звернулася до Кабміну і ДАБІ не допустити введення в експлуатацію "будинку-монстра" на Подолі, - заступник Кличка

Київська міська рада звернулась до Кабміну та Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо неможливості введення в експлуатацію "будинка-монстра". Він розташований по вулиці Нижній Вал, 27-29, у Подільському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву заступника міського голови Києва Володимира Бондаренка.

Він зазначив, що звернення підтримали 76 депутатів Київради.

"Земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі міста, в археологічній та архітектурній зонах. Наша позиція незмінна - поверховість цього будинку має бути приведена до первинних показників", - підкреслив заступник міського голови.

За його словами, міська влада продовжує відстоювати позицію громади, саме тому ми звернулися до Кабінету Міністрів України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України з метою недопущення експлуатації цієї будівлі.

Раніше, Бондаренко заявляв, що міська влада продовжить бороти проти введення в експлуатацію "будинка-монстра" на Подолі.