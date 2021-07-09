Київрада звернулася до Кабміну і ДАБІ не допустити введення в експлуатацію "будинку-монстра" на Подолі, - заступник Кличка
Київська міська рада звернулась до Кабміну та Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо неможливості введення в експлуатацію "будинка-монстра". Він розташований по вулиці Нижній Вал, 27-29, у Подільському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву заступника міського голови Києва Володимира Бондаренка.
Він зазначив, що звернення підтримали 76 депутатів Київради.
"Земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі міста, в археологічній та архітектурній зонах. Наша позиція незмінна - поверховість цього будинку має бути приведена до первинних показників", - підкреслив заступник міського голови.
За його словами, міська влада продовжує відстоювати позицію громади, саме тому ми звернулися до Кабінету Міністрів України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України з метою недопущення експлуатації цієї будівлі.
Раніше, Бондаренко заявляв, що міська влада продовжить бороти проти введення в експлуатацію "будинка-монстра" на Подолі.
Нагадаємо, у 2012 році ТОВ "Пателі Лізинг" отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак, надалі фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК "Подол Престиж") по вул. Нижній Вал, 27-29.
Наприкінці 2014 року, Київська міська рада подала позов до суду з вимогою зобов’язати ТОВ "Пателі Лізинг" знести самовільно добудовані поверхи на будівлі.
У листопаді 2019 року Господарський суд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку (9-12 поверхи), адже вони не були передбачені проєктом і є самочинно збудованими.
21 жовтня 2020 року Північний апеляційний господарський суд України рішення скасував, і провадження у справі закрив. Пізніше ухвалу апеляції оскаржили у касаційній інстанції.
У листопаді минулого року, Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати ТОВ "Пателі Лізинг" сертифікат на будівлю у центрі Києва, збудовану з перевищенням поверховості на вул. Нижній Вал, 27-29.