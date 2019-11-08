Заступник Богдана відвідував офіс Хорошковського, - Схеми

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов відвідував офіс Валерія Хорошковського, колишнього очільника Служби безпеки України під час президентства Віктора Януковича. Про це йдеться в матеріалі розслідування програми "Схеми".

За даними журналістів "Схем", ввечері 30 жовтня Смирнов здійснив візит до київського офісу Хорошковського. Тоді поруч з будівлею офісу було зафіксовано і автомобіль Хорошковського.

Смирнов у коментарі журналістами підтвердив, що перебував у будинку, де розташовується офіс Хорошковського, однак відмовився розповідати, чи зустрічався з екс-очільником СБУ.

"Це було в позаробочий час. Позаробочий час - це мій власний час, який я використовую з особистою метою. З якою я вважаю за потрібне", - наголосив він.

Зазначається, що Хорошковський також відмовився коментувати інформацію про можливу зустріч з заступником керівника ОП. Однак екс-глава СБУ також не став заперечувати цю інформацію.

"Я минулого разу наголошував, що я - приватна особа, а тому не маю звітувати про свій графік, зустрічі і таке інше. Я з повагою відношуся до вашої діяльності і прошу вас з такою ж повагою віднестись до правил приватності", - додав Хорошковський.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що президентська адміністрація користується послугами колишнього глави СБУ Валерія Хорошковського. За словами Богдана, офіс президента консультується з Хоршовським у питаннях митниці, контрабанди та доходів бюджету.

Також РБК-Україна писало, що журналісти програми "Схеми" встановили, що з початку жовтня Хорошковський двічі був в Офісі президента. Однак тоді Зеленський відмовився коментувати дану інформацію.