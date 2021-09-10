Хто може замінити Мессі в "Барселоні": відповідь головного тренера клубу

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Sport.es .

Депай приєднався до Барселони влітку 2021 року. Сторони уклали контракт строком на три роки.

"Я впевнений в тому, що Депай може спробувати замінити Мессі. У нього є всі дані для успіху, характер і індивідуальність. У ньому є щось особливе", - сказав Куман.

Що про нього відомо

Мемфіс Депай - нідерландський футболіст, нападник іспанського клубу "Барселона" та національної збірної Нідерландів. Бронзовий призер чемпіонату світу 2014 року. У 2015 році був визнаний кращим молодим гравцем світу за версією журналу France Football.