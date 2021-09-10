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Хто може замінити Мессі в "Барселоні": відповідь головного тренера клубу

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Барселона, П'ятниця 10 вересня 2021 08:52
Хто може замінити Мессі в "Барселоні": відповідь головного тренера клубу Фото: футболіст Ліонель Мессі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Головний тренер футбольного клубу "Барселона" Рональд Куман оцінив, як позначитися відхід Ліонеля Мессі з клубу. Аргентинця зможе замінити форвард збірної Нідерландів Мемфіс Депай.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sport.es.

Депай приєднався до Барселони влітку 2021 року. Сторони уклали контракт строком на три роки.

"Я впевнений в тому, що Депай може спробувати замінити Мессі. У нього є всі дані для успіху, характер і індивідуальність. У ньому є щось особливе", - сказав Куман.

Що про нього відомо

Мемфіс Депай - нідерландський футболіст, нападник іспанського клубу "Барселона" та національної збірної Нідерландів. Бронзовий призер чемпіонату світу 2014 року. У 2015 році був визнаний кращим молодим гравцем світу за версією журналу France Football.

Нагадаємо, Ліонель Мессі офіційно підписав контракт з "ПСЖ".

Зазначимо, 5 серпня "Барселона" оголосила про відхід Мессі з клубу після того, як сторони не змогли підписати новий контракт.

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