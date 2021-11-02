Заміна Любченка. Що відомо про претендента на крісло першого віце-прем'єра Юлії Свириденко

Юлія Свириденко народилася і тривалий час працювала у Чернігові. За освітою - економіст. 2008 року закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет. Окрім основної освіти Свириденко також навчалася на різних післядипломних програмах.

Після закінчення університету Юлія Свириденко 2008 року почала працювати економістом з фінансової роботи українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП" у Києві (компанія працює на ринку нерухомості). Через три роки - у 2011 році - Юлія Свириденко покинула компанію, оскільки була призначена головою Постійного представництва Чернігова у місті Усі (Китайська Народна Республіка).

На своїй посаді Юлія займалася залученням китайських інвесторів до України. За результатами роботи Постійного представництва у Чернігові було зареєстровано підприємство "Еко-Втор" із 100% іноземними інвестиціями.

На держслужбу Свириденко перейшла у 2015 році, ставши спочатку радником голови Чернігівської ОДА, а з серпня 2015 року - головою Департаменту економічного розвитку у цій же адміністрації.

З вересня 2017 року була в. о., а з 2018 року першим заступником голови Чернігівської ОДА, кілька місяців виконувала обов'язки губернатора регіону.

За час її діяльності, писали ЗМІ, у період з 2015 по 2017 рік, на різних посадах у Чернігівській ОДА, в економіку області надійшло понад 340 млн доларів США прямих іноземних інвестицій (їх загальний обсяг становив 430 млн доларів США). За темпом зростання інвестицій 2017 року Чернігівщина посіла перше місце в Україні.

У 2019 році Свириденко запросили до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства на посаду заступника міністра, а потім з липня 2020 року - першого заступника. До її обов'язків входило формування та реалізація державної політики у сфері праці та зайнятості населення, а також у сфері промислової та цінової політики.

З грудня 2020 року Свириденко працювала в Офісі президента на посаді заступника керівника, де займається економічними питаннями, зв'язками з інвесторами. Вона також займається розробкою заходів для стимулювання економічного зростання України у 2021–2022 роках.

Крім того, з грудня 2020 року Свириденко очолює створену президентом Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.

У червні-вересні Свириденко також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З березня 2020 по лютий 2021 року входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, до підгрупи з економічних та соціальних питань.