Прикордонники знайшли 400 ящиків контрабандних сигарет у вантажівці з вишнями
Прикордонники блокування вивезення з України в Румунію контрабандних сигарет. Їх знайшли у вантажівці серед заморожених вишень.
Перемістити товар вантажівкою намагався українець, який прямував у Румунію.
Вантажівку зупинили сьогодні вранці у пункті пропуску "Порубне" співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ та митниками.
Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу "ДАФ". За документами, водій, громадянин України, перевозив "заморожену вишню". Однак в ході проведення спільного огляду серед коробок з вишнями виявлено велику кількість ящиків з тютюновими виробами.
Наразі нараховано близько 400 ящиків сигарет. Вартість товару та точна кількість встановлюється.
Раніше в Україні заблокували контрабанду медичних препаратів невідомого походження та якості. Серед ліків - засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19.
РБК-Україна також писало, що у Рівненській області викрили контрабанду бурштину майже на 5 млн гривень.