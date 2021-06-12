Прикордонники знайшли 400 ящиків контрабандних сигарет у вантажівці з вишнями

Прикордонники блокування вивезення з України в Румунію контрабандних сигарет. Їх знайшли у вантажівці серед заморожених вишень.

Наразі нараховано близько 400 ящиків сигарет. Вартість товару та точна кількість встановлюється.

Товар знайшли під час здійснення поглибленого огляду вантажного транспортного засобу "ДАФ". За документами, водій, громадянин України, перевозив "заморожену вишню". Однак в ході проведення спільного огляду серед коробок з вишнями виявлено велику кількість ящиків з тютюновими виробами.

Вантажівку зупинили сьогодні вранці у пункті пропуску "Порубне" співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками СБУ та митниками.

Перемістити товар вантажівкою намагався українець, який прямував у Румунію.

Раніше в Україні заблокували контрабанду медичних препаратів невідомого походження та якості. Серед ліків - засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19.

РБК-Україна також писало, що у Рівненській області викрили контрабанду бурштину майже на 5 млн гривень.