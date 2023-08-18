Покушение на замглавы Налоговой: двум нападающим объявлено о подозрении

Как установило следствие, двое ранее судимых мужчин приехали в Киев для выполнения "заказа" о покушении на заместителя главы Государственной налоговой службы.

Для этого они арендовали жилье недалеко от места жительства Сокура, купили автомобиль и 2 бейсбольные биты. Мужчины тайно следили за чиновником.

Впрочем, о преступных намерениях мужчин заранее узнали сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Правоохранители рассказали, что двое мужчин выжидали чиновника недалеко от его дома. После того как Сокур вышел из подъезда, злоумышленники вытащили из сумок бейсбольные бить и начали приближаться к чиновнику.

Но "довести дело до конца" им не дали. Мужчин задержали правоохранители.

Соломенской окружной прокуратурой Киева уже сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Также устанавливаются лица, заказавшие это покушение.

Что известно о попытке покушения

Напомним, что сегодня утром первым о попытке покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура написал руководитель комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, инцидент произошел вчера, 17 августа в центре Киева, но полиция якобы просила не разглашать до утра никакой информации.

Заказчиками он называл "схемщиков", лишившихся "бизнеса" и добавил, что исполнители были задержаны и дают показы на заказчиков.

Впоследствии информацию о попытке покушения на замглавы Налоговой подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина.

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