Покушение на Трампа: в секретной службе США объяснили суть иранского следа

В администрации президента США Джо Байдена отметили, что нынешняя угроза со стороны Ирана связана с более широкой системой угроз в адрес бывших чиновников администрации Трампа, которая возникла после убийства в январе 2020 года руководителя Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Он был убит в результате удара беспилотника по приказу Трампа, который тогда занимал должность президента США.

"Мы отслеживали иранские угрозы в адрес бывших чиновников администрации Трампа на протяжении многих лет, начиная с прошлой администрации. Эти угрозы возникают из-за желания Ирана "отомстить" за убийство Сулеймани", - заявила во вторник пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

По словам одного из собеседников, перед субботним инцидентом Белый дом связался с Секретной службой касательно недавней иранской угрозы, а ведомство поделилось этой информацией с предвыборным штабом Трампа. Позже Секретная служба увеличила ресурсы и средства для защиты кандидата от Республиканской партии.

США хранят данные о безопасности нескольких бывших чиновников администрации Трампа, в частности в отношении бывшего госсекретаря Майкла Помпео и Джона Болтона, который занимал должность советника по национальной безопасности. В 2022 году Министерство юстиции предъявило обвинения члену иранского Корпуса стражей исламской революции из-за вероятного сговора с целью убийства Болтона.

В том же году советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Иран угрожает "осуществить террористические операции внутри Соединенных Штатов и в других странах мира". Он сказал, что Иран столкнется с "серьезными последствиями", если на кого-то нападет.