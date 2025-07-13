Покушение на Трампа: раскрыты ошибки Секретной службы США

Счетная палата США подготовила отчет о провале Секретной службы по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли. Он заявил, что покушение на Трампа, совершенное 13 июля 2024 года, стало следствием ряда неудачных решений и бюрократических проволочек.

Согласно отчету, Секретная служба не смогла принять меры безопасности, которые могли бы предотвратить атаку.

Отмечено, что в агентстве были серьезные сбои в коммуникации, а также отсутствовали конкретные инструкции для агентов во время предвыборного митинга.

"Провал Секретной службы 13 июля стал кульминацией многолетней неэффективной работы и произошел после того, как администрация Байдена отклонила запросы об усилении мер безопасности для защиты президента Трампа. Американцы должны быть благодарны, что президент Трамп выжил в тот день и в конечном итоге был переизбран", - сказал Грассли.

В докладе также отмечено, что во время митинга у многих сотрудников Секретной службы были проблемы со связью на мобильных устройствах, что могло помешало эффективной коммуникации.