Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила покушение на волонтера Сергея Стерненко. Злоумышленницу была задержана на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте", - пишет СБУ.
Фото: СБУ раскрыла детали нападения на Стерненко (t.me/SBUkr)
Отмечается, что сейчас жизни Стерненко ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Стерненко родился 20 марта 1995-го в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области.
Получал высшее образование в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение". После этого учился в Одесском университете имени Мечникова по специальности "Правоведение".
В 2014-м присоединился к Евромайдану в Одессе, а также возглавлял его. В частности участвовал в Революции Достоинства в центре Киева.
После начала полномасштабной войны занимается волонтерством. Также ведет YouTube-канал.
Сегодня, 1 мая, Стерненко сообщил о нападении. По его словам, во время покушения он получил ранения, но "все ок" и угрозы жизни нет. В частности добавил, что нападавшая задержана.
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