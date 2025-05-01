Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера

"Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте", - пишет СБУ.

Фото: СБУ раскрыла детали нападения на Стерненко (t.me/SBUkr)

Отмечается, что сейчас жизни Стерненко ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Сергей Стерненко

Стерненко родился 20 марта 1995-го в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области.

Получал высшее образование в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение". После этого учился в Одесском университете имени Мечникова по специальности "Правоведение".

В 2014-м присоединился к Евромайдану в Одессе, а также возглавлял его. В частности участвовал в Революции Достоинства в центре Киева.

После начала полномасштабной войны занимается волонтерством. Также ведет YouTube-канал.