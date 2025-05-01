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Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера

Фото: Сергей Стерненко, волонтер (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила покушение на волонтера Сергея Стерненко. Злоумышленницу была задержана на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте", - пишет СБУ.

Фото: СБУ раскрыла детали нападения на Стерненко (t.me/SBUkr)

Отмечается, что сейчас жизни Стерненко ничего не угрожает. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Сергей Стерненко 

Стерненко родился 20 марта 1995-го в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области.

Получал высшее образование в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение". После этого учился в Одесском университете имени Мечникова по специальности "Правоведение". 

В 2014-м присоединился к Евромайдану в Одессе, а также возглавлял его. В частности участвовал в Революции Достоинства в центре Киева.

После начала полномасштабной войны занимается волонтерством. Также ведет YouTube-канал. 

Нападение на Стерненко

Сегодня, 1 мая, Стерненко сообщил о нападении. По его словам, во время покушения он получил ранения, но "все ок" и угрозы жизни нет. В частности добавил, что нападавшая задержана.

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Служба безопасности УкраиныСергей Стерненко