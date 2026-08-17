Покушение в Монако и аресты в Одессе. Как здесь замешаны активы аграрного бизнеса

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Покушение на Вадима Ермолаева в Монако и уголовное производство в отношении адвоката Михаила Кобылянского в Одессе объединяет общий контекст – аграрные и масложировые активы, вокруг которых разворачиваются обе истории.

Группа Ермолаева обладает мощностями по переработке подсолнечника и терминальной инфраструктурой, тогда как после банкротства "Агроинвестгрупп" ее бывшие активы продолжили работать в новых юридических структурах.

Часть аграрных компаний, связанных с бывшей промышленной базой "Агроинвестгрупп", сохранила значительные активы и прибыльность, что делает историю их перехода важной для понимания ситуации.

Имеют ли эти два резонансных дела общий знаменатель – вопрос, который требует дополнительного внимания правоохранительных органов и расследований.

Почему события в Монако привлекли внимание к агрорынку

Покушение на Вадима Ермолаева заставило внимательнее посмотреть на его аграрный и масложировой бизнес. Почти одновременно в Одессе под уголовным преследованием оказался адвокат Михаил Кобылянский – человек, через деятельность которого можно проследить историю части промышленной базы обанкротившейся "Агроинвестгруп".

Сейчас эти события объединяет общий экономический контекст – одна из важнейших экспортных линий Украины: подсолнечник – переработка – терминал – море.

Михаил Кобылянский (фото: соцсети)

29 июня 2026 года в жилом доме в Монако взорвалось самодельное устройство. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев получил ранения, но выжил; тяжело пострадала находившаяся рядом с ним жена.

Прокуратура Монако квалифицировала событие как покушение и приступила к расследованию. Детали о состоянии пострадавших и начальной фабуле дела сообщал и генеральный прокурор Монако, и европейские СМИ.

Полиция в Монако после взрыва 29 июня 2026 года (кадр из видео / Euronews)

Сам Ермолаев позже публично заявил о возможной причастности украинских спецслужб. Это его версия, которая пока не подтверждена следствием. Монакские правоохранители публично ее не подтверждали.

В то же время, это заявление вывело историю за пределы частного криминального эпизода и поставило вопрос о возможном украинском контексте события. О заявлениях Ермолаева и ходе расследования писали ведущие медиа, в том числе Deutsche Welle и Радио Свобода.

Причем здесь маслоэкстракционное производство

Ермолаев известен, прежде всего, как девелопер и основатель "Алеф". Но его группа работает и в агропромышленном секторе. Один из заметных активов – ООО "Потоки" (ЕГРПОУ 40832205) – маслоэкстракционное производство и связанная с ним инфраструктура.

На корпоративном сайте компания указывает фактическую мощность переработки 2 100 тонн в сутки, производство до 300 тысяч тонн растительного масла в год, резервуарный парк на 5 500 кубометров и терминал в Рени с зерновыми складами и возможностью отгрузки на судно (эти сведения обнародованы самими "Потоками").

Промышленная инфраструктура Potoky (фото: potoky.com.ua)

Это значительный масштаб. Подсолнечное масло остается одной из ведущих экспортных позиций Украины. По данным Министерства экономики, в первом квартале 2026 года кукуруза, подсолнечное масло и пшеница сохраняли лидерство в аграрном экспорте, а валютная выручка от масла выросла на 20% при увеличении физического объема на 3%. В целом аграрный экспорт за квартал составил 15,5 млн тонн на 6,3 млрд долларов.

То есть речь идет не о периферийной отрасли, а о важном источнике экспортной выручки. Поэтому бизнес–контекст покушения на Ермолаева заставляет смотреть не только на недвижимость и другие активы, но и на масличный сектор. Не как на установленный мотив, а как на отрасль, где концентрация активов и доступ к экспортной инфраструктуре имеют значительную экономическую ценность: сырье выращивается внутри страны, перерабатывается рядом с портами и превращается в валютную выручку.

До "Потоков" здесь был "Агроинвест"

Одесская масложировая отрасль имеет собственную историю, значительную часть которой связывают с "Агроинвестгруп". До краха холдинг представлял собой не набор разрозненных компаний, а масштабную промышленную систему. Аграрные предприятия создавали ресурсную базу – прежде всего зерновые и подсолнечник. Элеваторы принимали и сохраняли урожай. Масложировые предприятия перерабатывали сырье. Портовые мощности обеспечивали выход продукции на черноморский маршрут и экспортного покупателя.

В бывшем корпоративном окружении одновременно присутствовали "Агроинвестгруп", Одесский и Ильичевский масложировые комбинаты, СПАО "Украина" и Василий Калашник. Судебные материалы подтверждают, в частности, владение СПАО "Украина" акциями Одесского масложирового комбината и участие комбината в связанных производственных структурах. И эта корпоративная связь была установлена документально решением Хозяйственного суда Одесской области.

Линия фасовки масла Одесского масложирового комбината в историческом фотоальбоме предприятия (фото: archive.od.gov.ua)

Финансовым центром этой конструкции был "Дельта Банк", который кредитовал крупные предприятия одесского масложирового и портового секторов. По одному из договоров Ильичевскому масложировому комбинату открыли кредитную линию с лимитом 350 млн грн (само существование договора и условия обязательств отражены в постановлении Верховного Суда). Вокруг Ильичевского зернового порта долговые обязательства уже измерялись миллиардами гривен (историю требований кредиторов и продажи актива разбирали украинские СМИ).

Когда в 2019 году "Агроинвестгруп" обанкротилась, сама корпоративная структура прекратила существование в прежнем виде, но ее активы – земля, склады, элеваторы, заводы и корпоративные права – остались. Начался длительный процесс смены владельцев и контроля над частью активов. Попытка вывезти арестованное имущество из Измаильского элеватора стала одним из самых публичных эпизодов конфликта: о ней сообщали в МВД Украины и писали местные журналисты.

Противостояние вокруг Измаильского элеватора после краха "Агроинвестгруп" в июне 2019 года (фото: bessarabiainform.com)

Холдинг исчез не полностью

Часть бывшего земельного ресурса продолжила работать уже в составе новых компаний. Один из наиболее показательных примеров – ООО "Ралиевка": отраслевые источники связывали значительную часть земель, которые оно обрабатывает, с бывшим банком "Агроинвестгруп". К концу 2025 года активы "Ралиевки" достигли примерно 666 млн грн, а совокупная чистая прибыль за 2021–2025 годы – около 482 млн грн.

Другой крупный актив – ООО "Южная Житница" (ЕГРПОУ 42779594). В компании с уставным капиталом 26 млн грн по 50% принадлежат Людмиле Борисенко и Анастасии Юрьевне Паламарчук, внучке Василия Калашника. На конец 2025 года активы предприятия составляли около 289 млн грн; в 2024 году оно получило почти 58 млн грн чистой прибыли. Те же партнеры владеют по 47% ООО "ЮЖ Троицкое" (ЕГРПОУ 42634593) со уставным капиталом около 31,9 млн грн.

Таким образом, часть аграрной базы, которая сформировалась до кризиса "Агроинвестгруп", продолжила работать уже в других юридических структурах, сохраняя экономическую ценность и генерируя прибыль.

В этом же широком отраслевом контексте появляется имя – Юрий Александрович Паламарчук, который возглавляет "Потоки". В то время как среди владельцев аграрных компаний, связанных с бывшей структурой "Агроинвестгруп", есть Анастасия Юрьевна Паламарчук.

Таким образом документально подтверждается: один Паламарчук возглавляет масложировое предприятие группы Ермолаева, другое лицо с такой же фамилией владеет аграрными компаниями, связанными с активами бывшей "Агроинвестгруп".

Конечно, сами по себе эти факты могут не свидетельствовать об общем контроле или координации между этими структурами. В то же время такая конфигурация показывает экономическую географию потенциального интереса: подсолнечник, земля, переработка и морской выход являются последовательными звеньями одной экспортной системы.

Уголовное производство

На этом фоне новое уголовное производство №12021164480001069 в Одессе привлекает внимание к истории активов. Адвокату Михаилу Кобылянскому 22 июня 2026 года сообщили о подозрении; 9 июля подозрение получила нотариус Фролова.

Нотариус Фролова (фото: соцсети)

Оба оказались под стражей с определенными судами залогами более 15 млн грн. Речь идет о событиях семилетней давности и корпоративно–регистрационной истории, отдельные эпизоды которой уже расследовались, передавались в суд или оценивались следственными судьями.

Кобылянский важен в этой истории не только как фигурант текущего уголовного производства, ведь через его профессиональную деятельность можно проследить отдельные этапы перехода корпоративных прав и активов после банкротства "Агроинвестгруп".

Если следствие установит новые обстоятельства касательно движения корпоративных прав, недвижимости, земельного банка и договоренностей между участниками предыдущей структуры, это может иметь более широкое влияние на историю соответствующих активов.

Уголовное производство разворачивается в контексте значительных экономических интересов и непосредственно актуализирует вопрос дальнейшей судьбы связанных с этой историей активов. Именно движение, перераспределение и возможный контроль над ними составляют один из ключевых аспектов, требующих внимания в рамках этого дела.

Один интересант или два совпадения

С одной стороны – Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако. С другой – Михаил Кобылянский, ставший фигурантом уголовного производства по давним корпоративным событиям; впоследствии подозрение получила нотариус, а по связанным с этими лицами адресам прошли следственные действия.

Таким образом, одно из возможных направлений для проверки правоохранительными органами связано не столько с совпадением фамилий, сколько с экономической структурой одесской масложировой отрасли. Это земля и подсолнечник, элеваторы и склады, переработка и терминалы, доступ к портам и экспортной выручке. "Агроинвестгруп" в свое время объединяла значительную часть этих элементов в одну систему. После ее краха корпоративная структура распалась, а активы оказались у разных юридических лиц. Группа Ермолаева сегодня имеет собственные мощности по переработке и терминальной инфраструктуре.

Именно поэтому возникает вопрос: могут ли обе истории иметь экономическое пересечение?

СБУ принимает участие в расследовании покушения на Ермолаева, а также осуществляет оперативное сопровождение производства по Кобылянскому. В то же время само по себе участие одного правоохранительного органа в обоих делах не означает, что они связаны между собой. Есть ли между этими историями какая–то связь, могут показать только будущие материалы расследований и дальнейшие официальные решения.

Что должно дать ответ

Гипотеза о возможной связи между этими событиями может быть подтверждена или опровергнута только документами. Для этого необходимы материалы монакского расследования, установленные связи организаторов покушения, полная фабула подозрений Кобылянскому и Фроловой, перечень новых доказательств по делу 2026 года, история перехода каждого спорного актива и информация о лицах, которые получают или могут получить экономическую выгоду от соответствующих изменений.

На сегодняшний день точно установленными являются следующие обстоятельства: покушение на Ермолаева – факт; его масложировой и терминальный бизнес – факт; история промышленной структуры "Агроинвестгруп" и ее банкротства – факт; деятельность аграрных активов в новых юридических структурах – факт; уголовное производство в отношении Кобылянского и подозрение нотариусу – факт.

В то же время общий заказчик, единый план или координация этих событий на данный момент не установлены и остаются версиями, требующими доказательств и внимания правоохранительных органов.

Эта история важна не только из-за отдельных уголовных производств. Она показывает, насколько сложным может быть движение активов после банкротства крупного аграрного холдинга и насколько важно разделять установленные факты, юридические решения и предположения о возможных экономических интересах.