ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Аналитика » Статьи

Покушение в Монако и аресты в Одессе. Как здесь замешаны активы аграрного бизнеса

10:00 17.08.2026 Пн
9 мин
Что связывает аграрный бизнес Вадима Ермолаева и бывшие активы "Агроинвестгрупп"?
aimg Сергей Новиков
Покушение в Монако и аресты в Одессе. Как здесь замешаны активы аграрного бизнеса Кто владеет аграрными активами после "Агроинвестгрупп" (фото: vadymiermolaiev.info)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Покушение на Вадима Ермолаева в Монако и аресты в Одессе привлекли внимание к активам аграрного и масложирового бизнеса, в частности к истории "Агроинвестгрупп" и ее бывшим активам. Подробнее об агробизнесе Ермолаева, перераспределении активов после банкротства "Агроинвестгрупп" и возможной связи этих историй - в нашем материале.

Главное

  • Покушение на Вадима Ермолаева в Монако и уголовное производство в отношении адвоката Михаила Кобылянского в Одессе объединяет общий контекст – аграрные и масложировые активы, вокруг которых разворачиваются обе истории.
  • Группа Ермолаева обладает мощностями по переработке подсолнечника и терминальной инфраструктурой, тогда как после банкротства "Агроинвестгрупп" ее бывшие активы продолжили работать в новых юридических структурах.
  • Часть аграрных компаний, связанных с бывшей промышленной базой "Агроинвестгрупп", сохранила значительные активы и прибыльность, что делает историю их перехода важной для понимания ситуации.
  • Имеют ли эти два резонансных дела общий знаменатель – вопрос, который требует дополнительного внимания правоохранительных органов и расследований.

Почему события в Монако привлекли внимание к агрорынку

Покушение на Вадима Ермолаева заставило внимательнее посмотреть на его аграрный и масложировой бизнес. Почти одновременно в Одессе под уголовным преследованием оказался адвокат Михаил Кобылянский – человек, через деятельность которого можно проследить историю части промышленной базы обанкротившейся "Агроинвестгруп".

Сейчас эти события объединяет общий экономический контекст – одна из важнейших экспортных линий Украины: подсолнечник – переработка – терминал – море.

Покушение в Монако и аресты в Одессе. Как здесь замешаны активы аграрного бизнеса

Михаил Кобылянский (фото: соцсети)

29 июня 2026 года в жилом доме в Монако взорвалось самодельное устройство. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев получил ранения, но выжил; тяжело пострадала находившаяся рядом с ним жена.

Прокуратура Монако квалифицировала событие как покушение и приступила к расследованию. Детали о состоянии пострадавших и начальной фабуле дела сообщал и генеральный прокурор Монако, и европейские СМИ.

Покушение в Монако и аресты в Одессе. Как здесь замешаны активы аграрного бизнесаПолиция в Монако после взрыва 29 июня 2026 года (кадр из видео / Euronews)

Сам Ермолаев позже публично заявил о возможной причастности украинских спецслужб. Это его версия, которая пока не подтверждена следствием. Монакские правоохранители публично ее не подтверждали.

В то же время, это заявление вывело историю за пределы частного криминального эпизода и поставило вопрос о возможном украинском контексте события. О заявлениях Ермолаева и ходе расследования писали ведущие медиа, в том числе Deutsche Welle и Радио Свобода.

Причем здесь маслоэкстракционное производство

Ермолаев известен, прежде всего, как девелопер и основатель "Алеф". Но его группа работает и в агропромышленном секторе. Один из заметных активов – ООО "Потоки" (ЕГРПОУ 40832205) – маслоэкстракционное производство и связанная с ним инфраструктура.

На корпоративном сайте компания указывает фактическую мощность переработки 2 100 тонн в сутки, производство до 300 тысяч тонн растительного масла в год, резервуарный парк на 5 500 кубометров и терминал в Рени с зерновыми складами и возможностью отгрузки на судно (эти сведения обнародованы самими "Потоками").

Покушение в Монако и аресты в Одессе. Как здесь замешаны активы аграрного бизнесаПромышленная инфраструктура Potoky (фото: potoky.com.ua)

Это значительный масштаб. Подсолнечное масло остается одной из ведущих экспортных позиций Украины. По данным Министерства экономики, в первом квартале 2026 года кукуруза, подсолнечное масло и пшеница сохраняли лидерство в аграрном экспорте, а валютная выручка от масла выросла на 20% при увеличении физического объема на 3%. В целом аграрный экспорт за квартал составил 15,5 млн тонн на 6,3 млрд долларов.

То есть речь идет не о периферийной отрасли, а о важном источнике экспортной выручки. Поэтому бизнес–контекст покушения на Ермолаева заставляет смотреть не только на недвижимость и другие активы, но и на масличный сектор. Не как на установленный мотив, а как на отрасль, где концентрация активов и доступ к экспортной инфраструктуре имеют значительную экономическую ценность: сырье выращивается внутри страны, перерабатывается рядом с портами и превращается в валютную выручку.

До "Потоков" здесь был "Агроинвест"

Одесская масложировая отрасль имеет собственную историю, значительную часть которой связывают с "Агроинвестгруп". До краха холдинг представлял собой не набор разрозненных компаний, а масштабную промышленную систему. Аграрные предприятия создавали ресурсную базу – прежде всего зерновые и подсолнечник. Элеваторы принимали и сохраняли урожай. Масложировые предприятия перерабатывали сырье. Портовые мощности обеспечивали выход продукции на черноморский маршрут и экспортного покупателя.

В бывшем корпоративном окружении одновременно присутствовали "Агроинвестгруп", Одесский и Ильичевский масложировые комбинаты, СПАО "Украина" и Василий Калашник. Судебные материалы подтверждают, в частности, владение СПАО "Украина" акциями Одесского масложирового комбината и участие комбината в связанных производственных структурах. И эта корпоративная связь была установлена документально решением Хозяйственного суда Одесской области.

Покушение в Монако и аресты в Одессе. Как здесь замешаны активы аграрного бизнесаЛиния фасовки масла Одесского масложирового комбината в историческом фотоальбоме предприятия (фото: archive.od.gov.ua)

Финансовым центром этой конструкции был "Дельта Банк", который кредитовал крупные предприятия одесского масложирового и портового секторов. По одному из договоров Ильичевскому масложировому комбинату открыли кредитную линию с лимитом 350 млн грн (само существование договора и условия обязательств отражены в постановлении Верховного Суда). Вокруг Ильичевского зернового порта долговые обязательства уже измерялись миллиардами гривен (историю требований кредиторов и продажи актива разбирали украинские СМИ).

Когда в 2019 году "Агроинвестгруп" обанкротилась, сама корпоративная структура прекратила существование в прежнем виде, но ее активы – земля, склады, элеваторы, заводы и корпоративные права – остались. Начался длительный процесс смены владельцев и контроля над частью активов. Попытка вывезти арестованное имущество из Измаильского элеватора стала одним из самых публичных эпизодов конфликта: о ней сообщали в МВД Украины и писали местные журналисты.

Покушение в Монако и аресты в Одессе. Как здесь замешаны активы аграрного бизнесаПротивостояние вокруг Измаильского элеватора после краха "Агроинвестгруп" в июне 2019 года (фото: bessarabiainform.com)

Холдинг исчез не полностью

Часть бывшего земельного ресурса продолжила работать уже в составе новых компаний. Один из наиболее показательных примеров – ООО "Ралиевка": отраслевые источники связывали значительную часть земель, которые оно обрабатывает, с бывшим банком "Агроинвестгруп". К концу 2025 года активы "Ралиевки" достигли примерно 666 млн грн, а совокупная чистая прибыль за 2021–2025 годы – около 482 млн грн.

Другой крупный актив – ООО "Южная Житница" (ЕГРПОУ 42779594). В компании с уставным капиталом 26 млн грн по 50% принадлежат Людмиле Борисенко и Анастасии Юрьевне Паламарчук, внучке Василия Калашника. На конец 2025 года активы предприятия составляли около 289 млн грн; в 2024 году оно получило почти 58 млн грн чистой прибыли. Те же партнеры владеют по 47% ООО "ЮЖ Троицкое" (ЕГРПОУ 42634593) со уставным капиталом около 31,9 млн грн.

Таким образом, часть аграрной базы, которая сформировалась до кризиса "Агроинвестгруп", продолжила работать уже в других юридических структурах, сохраняя экономическую ценность и генерируя прибыль.

В этом же широком отраслевом контексте появляется имя – Юрий Александрович Паламарчук, который возглавляет "Потоки". В то время как среди владельцев аграрных компаний, связанных с бывшей структурой "Агроинвестгруп", есть Анастасия Юрьевна Паламарчук.

Таким образом документально подтверждается: один Паламарчук возглавляет масложировое предприятие группы Ермолаева, другое лицо с такой же фамилией владеет аграрными компаниями, связанными с активами бывшей "Агроинвестгруп".

Конечно, сами по себе эти факты могут не свидетельствовать об общем контроле или координации между этими структурами. В то же время такая конфигурация показывает экономическую географию потенциального интереса: подсолнечник, земля, переработка и морской выход являются последовательными звеньями одной экспортной системы.

Уголовное производство

На этом фоне новое уголовное производство №12021164480001069 в Одессе привлекает внимание к истории активов. Адвокату Михаилу Кобылянскому 22 июня 2026 года сообщили о подозрении; 9 июля подозрение получила нотариус Фролова.

Покушение в Монако и аресты в Одессе. Как здесь замешаны активы аграрного бизнеса

Нотариус Фролова (фото: соцсети)

Оба оказались под стражей с определенными судами залогами более 15 млн грн. Речь идет о событиях семилетней давности и корпоративно–регистрационной истории, отдельные эпизоды которой уже расследовались, передавались в суд или оценивались следственными судьями.

Кобылянский важен в этой истории не только как фигурант текущего уголовного производства, ведь через его профессиональную деятельность можно проследить отдельные этапы перехода корпоративных прав и активов после банкротства "Агроинвестгруп".

Если следствие установит новые обстоятельства касательно движения корпоративных прав, недвижимости, земельного банка и договоренностей между участниками предыдущей структуры, это может иметь более широкое влияние на историю соответствующих активов.

Уголовное производство разворачивается в контексте значительных экономических интересов и непосредственно актуализирует вопрос дальнейшей судьбы связанных с этой историей активов. Именно движение, перераспределение и возможный контроль над ними составляют один из ключевых аспектов, требующих внимания в рамках этого дела.

Один интересант или два совпадения

С одной стороны – Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако. С другой – Михаил Кобылянский, ставший фигурантом уголовного производства по давним корпоративным событиям; впоследствии подозрение получила нотариус, а по связанным с этими лицами адресам прошли следственные действия.

Таким образом, одно из возможных направлений для проверки правоохранительными органами связано не столько с совпадением фамилий, сколько с экономической структурой одесской масложировой отрасли. Это земля и подсолнечник, элеваторы и склады, переработка и терминалы, доступ к портам и экспортной выручке. "Агроинвестгруп" в свое время объединяла значительную часть этих элементов в одну систему. После ее краха корпоративная структура распалась, а активы оказались у разных юридических лиц. Группа Ермолаева сегодня имеет собственные мощности по переработке и терминальной инфраструктуре.

Именно поэтому возникает вопрос: могут ли обе истории иметь экономическое пересечение?

СБУ принимает участие в расследовании покушения на Ермолаева, а также осуществляет оперативное сопровождение производства по Кобылянскому. В то же время само по себе участие одного правоохранительного органа в обоих делах не означает, что они связаны между собой. Есть ли между этими историями какая–то связь, могут показать только будущие материалы расследований и дальнейшие официальные решения.

Что должно дать ответ

Гипотеза о возможной связи между этими событиями может быть подтверждена или опровергнута только документами. Для этого необходимы материалы монакского расследования, установленные связи организаторов покушения, полная фабула подозрений Кобылянскому и Фроловой, перечень новых доказательств по делу 2026 года, история перехода каждого спорного актива и информация о лицах, которые получают или могут получить экономическую выгоду от соответствующих изменений.

На сегодняшний день точно установленными являются следующие обстоятельства: покушение на Ермолаева – факт; его масложировой и терминальный бизнес – факт; история промышленной структуры "Агроинвестгруп" и ее банкротства – факт; деятельность аграрных активов в новых юридических структурах – факт; уголовное производство в отношении Кобылянского и подозрение нотариусу – факт.

В то же время общий заказчик, единый план или координация этих событий на данный момент не установлены и остаются версиями, требующими доказательств и внимания правоохранительных органов.

Эта история важна не только из-за отдельных уголовных производств. Она показывает, насколько сложным может быть движение активов после банкротства крупного аграрного холдинга и насколько важно разделять установленные факты, юридические решения и предположения о возможных экономических интересах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Агропромышленный комплекс Бизнес
Новости
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО