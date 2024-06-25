RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Покушение на казахского оппозиционера Садыкова: Украина будет просить об экстрадиции подозреваемых

Фото: Айдос Садыков (скрин из видео)
Автор: Татьяна Степанова

Офис генерального прокурора Украины начинает экстрадиционную процедуру по подозреваемым в покушении на убийство казахского журналиста и оппозиционера Айдоса Садыкова в Києве 18 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Офіса генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух лиц, подозреваемых в особо тяжком преступлении", - говорится в сообщении.

Покушение на Садыкова

Напомним, во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.

По предварительной информации следствия, неизвестный с пистолетом подбежал к машине и произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся. Покушение произошло недалеко от дома, где живут Айдос и Наталья Садыковы.

По словам супруги, Садыков находится в тяжелом состоянии. Она также обвинила власти Казахстана в причастности к нападению.

Ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов присоединиться к расследованию этого дела.

Украинские правоохранители уже установили двух человек, которые могли быть причастны к покушению. Это граждане Казахстана, им сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

Позже в Казахстане арестовали одного из подозреваемых по делу о покушении на казахстанского оппозиционера и журналиста Айдоса Садыкова. Мужчина сдался правоохранителям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКазахстанОфис Генпрокурора