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Заступника мера у Київській області затримали на хабарі


Посадовець вимагав 2,5 тис. доларів

Прокуратура Києва спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримала на одержанні хабаря заступника міського голови Васильківської міської ради Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури у Facebook

Зазначається, що посадовець вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тис. доларів за поновлення державної реєстрації п'яти земельних ділянок, розташованих в межах Васильківського району.

Затриманій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Фото: затрмання хабарника (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі депутата Чернігівської міської ради - голову постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відноси, а також директора комунального підприємства "Чернігівбудінвест".

РБК-Україна писало, що співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області. 

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