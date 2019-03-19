Заступник Холодницького закрив справу про хабар Кучмі від Коломойського

Кримінальне провадження було закрите 2 серпня 2018 року

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко закрив кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання екс-президентом Леонідом Кучмою та його зятем бізнесменом Віктором Пінчуком 110 млн доларів хабара від Ігоря Коломойського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Видання зазначає, що у відповідь на інформаційний запит в НАБУ повідомили про закриття вказаного провадження ще 2 серпня 2018 року. Провадження закрили через відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Нагадаємо, 4 березня 2015 року відбулося засідання Спецкомісії Верховної ради з питань приватизації, на якому Ігор Коломойський заявив, що починаючи з 2003 року щомісячно надавав 5 млн доларів (загалом 110 млн доларів) хабара на вимогу тодішнього президента Леоніда Кучми через його зятя Віктора Пінчука за право управляти компанією "Укрнафта".

11 березня 2015 року комісія ВР звернулася до Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальне провадження за цим фактом.

За даними держреєстру судових рішень, адвокат Коломойського надав слідству копії документів, серед яких - копія угоди про співробітництво по досягненню оперативного контролю над ВАТ "Укрнафта" від 25 січня 2003 року. Сторони домовилися про здійснення контролю над компанією. На виконання цих домовленостей 30 січня 2003 року був обраний новий голова правління "Укрнафти" Ігор Палиця, який у період до квітня 2003 здійснив зміну правління і призначив нових заступників голови правління і головного бухгалтера. Крім того, в Наглядову раду товариства був включений сам Коломойський і чотири людини з його оточення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко передав у НАБУ справи, в яких фігурують Кучма, Пінчук і Коломойський