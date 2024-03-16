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Запугивание, подкуп и давление. Украинцев в оккупации заставляют "голосовать" за Путина, - ГУР

Фото: украинцев в оккупации заставляют "голосовать" за Путина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины заставляют жителей голосовать на так называемых "выборах" президента РФ. Методы оккупантов - запугивание, подкуп и давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

По данным разведки, на временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей представители российских оккупационных властей в сопровождении вооруженных военных и ФСБшников обходят дома украинцев, чтобы разъяснить им "за кого нужно голосовать".

При этом оккупанты утверждают, что могут "нарисовать" диктатору Владимиру Путину и более 200% поддержки, а результат "выборов" будет неизменным. Россияне намекают, что отказ голосовать будет свидетельствовать об антироссийской позиции.

ГУР добавляет, что в Херсонской области перед так называемыми "выборами" в начале марта оккупанты устроили фильтрационные мероприятия, во время которых задерживали "неблагонадежных" украинцев. Основной критерий для этого - отсутствие российского паспорта.

Под давлением также находятся предприниматели и педагоги. Оккупанты запугивают их увольнениями и лишением права работать. Тем временем пенсионеров на оккупированных территориях пытаются подкупить, чтобы те "проголосовали" за Путина.

"Несмотря на давление и репрессии со стороны российских оккупационных войск, жители захваченных территорий не желают участвовать в незаконной легитимизации правления Путина. Большинство людей оказывают немое сопротивление оккупантам, закрываясь в своих домах и пытаются всячески препятствовать представителям так называемых "мобильных избирательных участков" говорится в сообщении.

Псевдовыборы в России

Напомним, в России так называемые "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

ГУР Минобороны сообщает, что Кремль собирает голоса за диктатора Путина даже среди "мертвых душ" - российских захватчиков, погибших на войне против Украины.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что в системе онлайн-голосования на так называемых "выборах" в России произошел сбой. Это работа киберспециалистов ГУР Минобороны.

При этом более 50 стран-членов ООН осудили псевдовыборы, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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