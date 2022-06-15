Залужний: ворог атакує Луганську область на дев'яти напрямках. Сєвєродонецьк - ключова точка

За його словами, наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове.

З півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче - Попасна-Світлодарськ.

Зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха.

З метою витіснення українських військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

"Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше", - заявив Залужний.