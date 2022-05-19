Залужний взяв участь у засіданні комітету НАТО на рівні головнокомандувачів

"Сьогодні на запрошення голови військового комітету НАТО адмірала Королівського військово-морського флоту Роба Бауера взяв участь у засіданні комітету на рівні головнокомандувачів (начальників штабів) у форматі з Україною", - написав главком.

За його словами, під час виступу він розповів про хід війни Росії проти України. Залужний зазначив, що ЗСУ вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети - захоплення столиці країни Києва.

Головнокомандувач додав, що сьогодні ЗСУ ведуть не тільки оборонні бої, а й проводять успішні контрнаступи. В результаті дій українських військових вдалося розблокувати Харків і Миколаїв, зараз йдуть зіткнення в Херсонській області.

Залужний також зазначив, що ЗСУ знищили флагманський крейсер "Москва", вразили ще три потужні кораблі, що становлять основу Чорноморського флоту РФ. Однак, за його словами, росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, в середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу.

"Це загроза не тільки для України, а й для країн-членів НАТО. Адже кожна така ракета несе 400-600 кілограм тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону", - уточнив він.

Залужний додав, що збройна боротьба в XXI столітті ведеться комплексно. Главком зазначив, що мова йде про поєднання операцій, які вимагають застосування сучасного високоточного Далекобійного озброєння, ефективної протиповітряної та протиракетної систем.