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Залужный встретился с главным инспектором Бундесвера: обсудили контрнаступление

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Украину на этой неделе с официальным визитом прибыл генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Броер. Во время визита он провел встречу с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram.

"Провели конструктивный разговор. Описал ситуацию, сложившуюся на фронте и рассказал о подготовке Сил безопасности и обороны к будущим действиям для освобождения нашей территории", - сообщил он.

По его словам, он также поблагодарил Броера за уже предоставленную Германией военную помощь. В частности, зенитные ракетные комплексы IRIS-T, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, танки Leopard и другое вооружение.

"Выразил надежду, что в будущем все наши партнеры примут верное решение и Украина получит самолеты F-16", - сообщил Залужный.

Он также добавил, что с генералом Броером акцентировали на важности продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем.

"Договорились быть на связи и делать все возможное для усиления нашей обороноспособности", - добавил он.

Напомним, ранее Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В частности, они обсудили ситуацию на фронте.

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