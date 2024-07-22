Залужный сделал заявление о войне в Украине: акцент на технологии
Технологии станут решающими в российско-украинской войне, более того - на них будет основываться глобальная безопасность будущего.
Об этом заявил бывший глава ВСУ Валерий Залужный в своем выступлении на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.
На мероприятии обсуждались критические вопросы безопасности, в том числе вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем.
В своем выступлении Залужный отметил, что война, которая началась в 2022 году, "совершенно не похожа" на ту, которая велась с 2014 года.
Главной проблемой, по его словам, стали новые формы применения новейших технологий. Залужный убежден, что изобретение новых способов применения логически привело бы к изменениям в структуре армии в целом.
"…Сегодня мы уже изобрели способ сражаться и побеждать более сильные армии XXI века. Очевидно, что именно технологии должны обеспечить устойчивость украинской нации", - заявил Залужный.
В то же время, отметил он, российско-украинская война – это "еще не война будущего", это "война переходного периода".
"Но именно наша война формирует новые правила. Мы, украинцы, своей кровью и жаждой победы формируем новые модели новой войны. Войны, которая станет войной будущего", - сказал политик.
Более того, считает Залужный, технологии станут основой будущей глобальной безопасности.
Вместе с тем, он убежден, что на сегодняшний день в силу различных причин ни Украина, ни Россия не смогут самостоятельно освоить технологии в ближайшем будущем. Это значит, что единственным выходом может стать увеличение количества человеческих ресурсов.
"Сегодня, как никогда, именно в Украине находят способы выживания и создают технологии. Но по понятным причинам они не могут масштабироваться. С другой стороны, у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля для их проверки. Только вместе мы сможем эффективно использовать ресурс…" – сказал Залужный.
Как сообщалось ранее, глава ГУР МО Кирилл Буданов также считает, что ответом Украины на российское превосходство в живой силе должны быть боевые технологии, в которых страна стала мировым лидером.
В Минобразования заявили, что в 10 классе ученики будут изучать основы национальной безопасности и обороны Украины, знакомиться с принципами управления и планирования, изучать вооружение и военную технику. Акцент сделают на практических занятиях.
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