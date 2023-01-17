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Залужный впервые встретился с генералом США Милли: обсудили нужды ВСУ

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем обсуждений стали оборонные нужды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Залужного в Telegram.

Он отметил, что первая встреча с Милли состоялась сегодня, 17 января, в Польше.

"Поблагодарил генерала Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины. Обозначил насущные нужды Вооруженных сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу победу", - написал Залужный по итогам встречи.

Напомним, предыдущий разговор между Залужным и Милли состоялся 3 января. Тогда главнокомандующий ВСУ назвал самые сложные направления на фронте.

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