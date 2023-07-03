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Залужный и начальник Генштаба посетили Ровенскую АЭС (видео)

Фото: Залужный и начальник Генштаба посетили Ровенскую АЭС (wikipedia)
Автор: Елизавета Драбкина

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала посетили Ровенскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

В ходе визита на станции также были президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и директор Ровенской АЭС Павен Ковтонюк.

Они разработали вопросы обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции.

Собравшиеся договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации.

Добавим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский проводил заседание Ставки главнокомандующего на Ровенской АЭС. На нем, в частности, обсуждали охрану АЭС.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно Зеленский заявлял о том, что оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. А ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что россияне заминировали ставок-охладитель на станции.

При этом в конце июня в разведке заявили, что захватчики уменьшают присутствие на станции.

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Валерий ЗалужныйРивненская АЭСГенштаб ВСУ