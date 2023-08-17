Залужный провел еще один разговор с Милли: обсудили потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ во время переговоров рассказал об оперативной обстановке на фронте и украинских планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы.

Также Залужный подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских оккупантов.

Украинский и американский военные чиновники обсудили актуальную потребность украинского войска в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

"Поблагодарил союзников за уже предоставленную материально-техническую помощь. Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора", - заявил Залужный.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), за прошедшие сутки украинские войска продвигались в Запорожской и Донецкой областях. А россияне оставили свои позиции в Урожайном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.