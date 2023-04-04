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Залужный провел новые переговоры с Милли: обсудили усиление ПВО и поставки оружия

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 4 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ в Telegram.

"Провел содержательные телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая", - сообщил он.

Во время переговоров стороны уделили особое внимание вопросу поставки вооружения и боеприпасов.

"Подчеркнули важность усиления системы противовоздушной обороны Украины. Обсудили будущие шаги Вооруженных сил для деоккупации территории нашего государства. Договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать", - добавил Залужный.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский и Залужный обсудили с главой Пентагона сопротивление агрессии РФ.

Кроме того, 11 марта Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем дискуссий стала ситуация на фронте.

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Валерий ЗалужныйВойна России против УкраиныСоединенные Штаты Америки